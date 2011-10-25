《SAFT专栏》用救急手段处理债务问题,或许只会延误病情

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 程琳/蔡美珍

路透10月25日电---美国政府推出帮助负资产房贷借款人的新计划,又一次企图以现金流这个创可贴来治疗债务问题造成的伤口.

通过修改房贷可负担再融资计划(Home Affordable Refinance Program,HARP),奥巴马政府将暂时允许目前由房利美FNMA.OB或房贷美FMCC.OB担保的房贷借款人以较低利率再融资,即便其贷款超出房屋价值的125%.

HARP帮持对象是能按期还款,但不能以较低的抵押贷款利率再融资的借款人.

该计划或许有助于楼市和经济,而且肯定可以帮助到银行,但对于那些决定继续偿还远超房产价值的房贷并守住价值大大缩水房产的倒霉家伙们而言,这样做极有可能让他们的利益受损.

看看这些借款人能有多少在不危及自身其它资产的情况下偿清房贷吧,看完就会明白HARP其实并非造福人们本身,而是将其变成另有所图的工具,实在是不可饶恕之举.

以公司来举例,假设一家公司贷款购买了一个小型设备生产厂,结果这个市场景气严重滑坡,让这笔贷款比工厂本身价值还超出25%.现在,部分由于贷款银行对该公司其它资产没有追索权,银行又提出一个新的更低的利率.表面听起来还不错,但如果公司董事会批准此交易,今後如若出现问题,就会有充分理由遭到起诉.董事会有责任代表股东最大利益行事,如果公司有机会摆脱一笔毫无价值的交易,那它非常可能也应该这麽做.

一定程度上,美国25%的房贷借款人都背负着远超房产价值的债务,对他们而言,违约通常会让日子更好过些,直接把房屋钥匙交给银行,接受个人信用被记下一笔不良记录,然後继续自己的生活.即便房地产价格上涨,前四五年的涨幅或许只是让房利美和房贷美受益.