〔外汇期权〕欧元/美元价平期权波动率回落--IFR

IFR伦敦10月25日电---欧元/美元在亚洲市场站在1.3900上方将令波动率处于守势.一个月期价平期权波动率从周五早盘的16.1%降至15.4%.一年期价平期权波动率则由15.1%降至14.9%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)由3.5%回落至3.35%,偏向于欧元卖权.

英镑/美元现汇周一尾盘由1.5900反弹至1.6000,因美元下跌,但波动率几无变化,一个月期价平期权波动率位于接近11%的水准,远高于实际波动率,表明下行可能性很大.

一个月期欧元/英镑波动率再试近期低点9.75%区域.欧元/瑞郎波动率获得良好支撑,隔夜受到阻力有限.一个月期美元/瑞郎和欧元/美元波动率之差由上周尾盘的1.5个百分点降至1.3个百分点.

一个月期澳元/美元波动率回到近期阻力低点,由上周五的18.5%降至略低于17%的水准,因现汇走坚(周一晚些时候测试1.0500上方水准).一周期RR由周五的4.0%降至3.25%,一个月期RR由5.5%回落至5.25%,偏向于澳元卖权.

较短期美元/日圆波动率仍保持在较高水准,但存在下行风险,之前现汇在周五跌至纪录新低,一个月期RR今天报0.5-0.6%之间,偏向于日圆买权.(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]