〔外汇期权〕欧元/美元价平期权波动率回落--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦10月25日电---欧元/美元在亚洲市场站在1.3900上方将令波动率处于守势.一个月期价平期权波动率从周五早盘的16.1%降至15.4%.一年期价平期权波动率则由15.1%降至14.9%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)由3.5%回落至3.35%,偏向于欧元卖权.
英镑/美元现汇周一尾盘由1.5900反弹至1.6000,因美元下跌,但波动率几无变化,一个月期价平期权波动率位于接近11%的水准,远高于实际波动率,表明下行可能性很大.
一个月期欧元/英镑波动率再试近期低点9.75%区域.欧元/瑞郎波动率获得良好支撑,隔夜受到阻力有限.一个月期美元/瑞郎和欧元/美元波动率之差由上周尾盘的1.5个百分点降至1.3个百分点.
一个月期澳元/美元波动率回到近期阻力低点,由上周五的18.5%降至略低于17%的水准,因现汇走坚(周一晚些时候测试1.0500上方水准).一周期RR由周五的4.0%降至3.25%,一个月期RR由5.5%回落至5.25%,偏向于澳元卖权.
较短期美元/日圆波动率仍保持在较高水准,但存在下行风险,之前现汇在周五跌至纪录新低,一个月期RR今天报0.5-0.6%之间,偏向于日圆买权.(完)
--编译 李爽; 审校 张明钧
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。