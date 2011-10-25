〔钢铁产业〕JFE控股和住友金属工业称不会取消10-12月铁矿石合约

路透东京10月25日电---日本钢铁制造商JFE控股(5411.T)和住友金属工业5405.T周二表示,不会取消10-12月铁矿石合约,尽管现货市场价格骤降.

交易商称,由于铁矿石现货价格降至12个月来低位,中国钢厂正寻求推迟铁矿石出货,或重新协商第四季合约.巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)则称,愿与客户商议不同的定价机制.

日本铁钢连盟会长林田英治在新闻发布会上称,"在市况不佳时就解除合约并转向现货购买,这有悖我们的信条.我们认为,原材料成本仍应维持稳定."

林田英治表示,JFE尚未收到矿商有关降低10-12月铁矿石价格的提议.

基于去年建立的季度合约体系,第四季铁矿石每吨定价将超过175美元,远高于当前142美元左右的现货市场水准.IO62-CNI=SI.

林田英治表示,全球金融动荡和泰国洪灾或将令日本2011年4月-2012年3月该年度的粗钢产量减少100万吨,至1.08亿吨以下.

泰国是日本钢铁的第三大出口市场,占日本1-8月钢铁出口的11%.(完)