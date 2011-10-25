〔日本股市〕日经指数收低0.9%,财报季来临市场存疑(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 泰国洪水和日圆升值引发对业绩的担忧
* 奥林巴斯上涨8.2%,结束七日跌势
* Fanuc公布业绩後下滑
路透东京10月25日电---日股日经指数周二收盘下滑,回吐盘初涨幅,因日本财报季来临,谨慎情绪盖过对欧债危机进展的预期.
工业机器人制造商Fanuc Ltd's(6954.T)股价下滑,此前该公司公布的财测符合预期,令期待惊喜的投资者感到失望.
谨慎情绪促使一些投资者在周一的升势後了结获利,担心未来几天财报出乎意料会打压市场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。