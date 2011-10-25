版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 15:28 BJT

〔日本股市〕日经指数收低0.9%,财报季来临市场存疑(更新版)

(新增细节)

* 泰国洪水和日圆升值引发对业绩的担忧

* 奥林巴斯上涨8.2%,结束七日跌势

* Fanuc公布业绩後下滑

路透东京10月25日电---日股日经指数周二收盘下滑,回吐盘初涨幅,因日本财报季来临,谨慎情绪盖过对欧债危机进展的预期.

工业机器人制造商Fanuc Ltd's(6954.T)股价下滑,此前该公司公布的财测符合预期,令期待惊喜的投资者感到失望.

谨慎情绪促使一些投资者在周一的升势後了结获利,担心未来几天财报出乎意料会打压市场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐