《全球矿业分析》铁矿石巨头不惧价格走软,豪赌亚洲长期需求旺盛

力拓和必和必拓在超产能生产後,于上月大肆向中国现货市场直接销售铁矿石,规模超过淡水河谷,进一步打压了铁矿石价格.

上述销售主要源于中国低品位铁矿石买家转向伺机以类似价格收购澳洲高品位富矿.中国国内的铁矿石边际生产成本比前几年每吨高出20美元,受铁矿石品级下降和成本上升推动.

很多业内人士认为第二季中国总是延迟接收按合同计价的船货,而这有助于缓轻这一现象.

仅必和必拓就在9月的一天之内卖出8批海岬型船货,美银美林分析师Peter O'Connor称,这通常需要耗时几周.

力拓以平均价格开展的销售量也超越正常水平,得益于其生产强劲,足以将更多铁矿石销往现货市场.

铁矿石价格IODBZ00-PLT上周再度挫跌8%,录得2010年7月以来最大跌幅,为连续第七周走低.

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**择地销售**

必和必拓首席执行官高瑞思的口头禅是"将资产随时满负荷运营并赢得市场价,"他为短期定价辩解,因这意味着客户没有理由争议或延迟船货.

"我从未看到在全球金融危机中出现的情况--相当于择地销售,客户违约但从另一方购买,"他在伦敦参加必和必拓年会间隙表示.

全球三大铁矿石巨擎中规模最大的淡水河谷不愿意放弃每年一度的定价机制,但此前必和必拓和力拓放弃该机制,认为此举将惹怒客户.最终力拓也别无选择只能跟随.