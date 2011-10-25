〔欧洲汇市〕英镑/美元盘旋于六周高位,英央行将就量化宽松作证词陈述

路透伦敦10月25日电---英镑兑美元周二盘旋于六周高位,在关键的欧盟峰会前与欧元比肩走高,但升势脆弱,因英国央行货币政策委员会成员准备就重启量化宽松举措作证词陈述.

英镑周一升向自9月初以来最高,因市场预计周三欧盟峰会将产生积极成果.欧元区领导人料将在峰会上提出该地区救援基金杠杆化以及银行系统资本重组的具体计划,以应对日益严重的债务危机.