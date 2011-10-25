〔欧洲汇市〕英镑/美元盘旋于六周高位,英央行将就量化宽松作证词陈述

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 英镑受风险意愿提振
* 仓位较轻,欧元走势主导市况
* 英央行正副总裁将就量化宽松作证词陈述;英镑处境脆弱
路透伦敦10月25日电---英镑兑美元周二盘旋于六周高位,在关键的欧盟峰会前与欧元比肩走高,但升势脆弱,因英国央行货币政策委员会成员准备就重启量化宽松举措作证词陈述.
英镑周一升向自9月初以来最高,因市场预计周三欧盟峰会将产生积极成果.欧元区领导人料将在峰会上提出该地区救援基金杠杆化以及银行系统资本重组的具体计划,以应对日益严重的债务危机.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选