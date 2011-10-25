《外汇动态》交易商预计欧元/美元在周三欧盟峰会前持于1.38-1.40

0732GMT---交易商预计欧盟周三峰会前,欧元/美元将持于近期1.38-1.40美元的区间内.

部分交易商称,峰会後风险为下行,因为在一定程度上市场已经消化了好消息,而且欧洲决策者过去有让市场失望的记录.(完)