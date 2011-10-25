〔基金产业〕日本基金投资者偏爱东南亚国家,因中国和印度经济放缓

路透东京/香港10月25日电---资金充裕的日本散户投资者正在逐步多元化其对新兴市场的曝险,将投资从热门的中国和印度转向东南亚联盟国家,因世界高速增长的主要经济体成长放缓.

坐拥15万亿(兆)美元个人资产的日本散户投资者,正在灵活地投资基金,投资于全球新兴市场、印尼和其他东盟国家,因这些地区拥有稳健的长期经济成长前景.

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的数据显示,日本投资者9月投资于印度、中国和巴西的股票基金撤出约3.66亿美元,令过去一年的资金净流出升至74亿美元.

相比之下,他们在9月向全球新兴市场股票基金投资了6.24亿美元,或约为此类基金资产总值的十分之一,令过去12个月的资金净流出降至略高于3亿美元.

日本散户投资者过去一年向印尼共同基金投资约4.78亿美元,使其成为亚洲最大共同基金市场中最受欢迎的单一国家股票基金种类.

日本基金业消息人士称,为此,住友信托资产管理等资产管理公司也在建立集中于东南亚国家的共同基金.

PCA Asset Management产品营销经理Namie Katayama表示,"日本投资者倾向于持有印尼基金,因受强劲的国内带动型需求提振,该国经济前景乐观."

"在投资于中国、印度和巴西等国之後,投资者认为长期而言,印尼经济有潜力,因其拥有煤炭和棕榈油等多种的大宗商品."(完)