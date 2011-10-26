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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 10:01 BJT

〔中国经济〕拉动工业增长内外需动力减弱,企业生产经营难度加大--工信部

路透北京10月26日电---中国工信部周三称,当前拉动工业增长的内外需动力减弱,企业生产经营难度加大.

工信部的新闻稿并称,一些小微型企业生产经营困难加大,融资难问题突出.

国家统计局此前发布数据现实,中国前三季度GDP的增幅分别为9.7%、9.5%和9.1%,增长态势明显放缓.(完)

--发稿 邵晓忆;撰写 沈燕; 审校 乔艳红

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