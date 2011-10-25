〔金属期市〕伦铜升至一个月高位,沪铜连续第二天涨停

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---伦敦期铜周二升至一个月高位,沪铜亦连续第二天涨停,因市场乐观地认为,欧洲领导人接近于解决欧洲债务问题,提升对需求或复苏的期望.
欧洲决策者周末接近就银行资本重组达成一致,欧元区官员称,德法两国差不多就如何运用欧洲金融稳定机构(EFSF)以防问题在债市蔓延达成统一意见.
这种乐观情绪支撑亚股和其他大宗商品,但在欧盟领导人召开这次关键的会议前夕,欧洲股市投资者仍有些紧张.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。