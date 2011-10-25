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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 16:29 BJT

〔金属期市〕伦铜升至一个月高位,沪铜连续第二天涨停

路透上海10月25日电---伦敦期铜周二升至一个月高位,沪铜亦连续第二天涨停,因市场乐观地认为,欧洲领导人接近于解决欧洲债务问题,提升对需求或复苏的期望.

欧洲决策者周末接近就银行资本重组达成一致,欧元区官员称,德法两国差不多就如何运用欧洲金融稳定机构(EFSF)以防问题在债市蔓延达成统一意见.

这种乐观情绪支撑亚股和其他大宗商品,但在欧盟领导人召开这次关键的会议前夕,欧洲股市投资者仍有些紧张.

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