〔中国债市〕现券收益率普涨,因资金趋紧及技术性调整需要

路透上海10月25日电---中国银行间债市周二利率和信用产品收益率普涨,因资金面有所趋紧,以及前期累积的过快跌势引发技术性调整需求.

交易员并称,市场对近期政策面的预期仍以平稳为主,如果流动性不发生根本性改变,预计国庆後以来的现券回暖势头不会逆转,料以震荡盘整为主.

银行间资金市场主要质押式回购利率今日跳涨,其中隔夜CN1DRP=CFXS和CN7DRP=CFXS加权利率涨幅均逾50个基点(bp).交易员称,因企业临近月末集中向国库缴税,致资金需求增加.

华南一银行交易员称,今日现券"收益率上得比较明显,资金面有点紧,而且前期下的速度太快了,从技术也有要求(调整)."

她并表示,目前政策面的预期仍较稳定,现券收益率的反弹料并不代表本轮回暖走势的终结,近期或仍以震荡为主.

剩馀期限约近10年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.8300%/3.7950%,上日尾盘为3.7650%/3.7300%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.6085 4.0030

上日 3.0756 3.4120

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7302/3.6602

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2384/3.1684

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.9454/3.8643 (完)

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