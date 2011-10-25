〔中国债市〕现券收益率普涨,因资金趋紧及技术性调整需要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---中国银行间债市周二利率和信用产品收益率普涨,因资金面有所趋紧,以及前期累积的过快跌势引发技术性调整需求.
交易员并称,市场对近期政策面的预期仍以平稳为主,如果流动性不发生根本性改变,预计国庆後以来的现券回暖势头不会逆转,料以震荡盘整为主.
银行间资金市场主要质押式回购利率今日跳涨,其中隔夜CN1DRP=CFXS和CN7DRP=CFXS加权利率涨幅均逾50个基点(bp).交易员称,因企业临近月末集中向国库缴税,致资金需求增加.
华南一银行交易员称,今日现券"收益率上得比较明显,资金面有点紧,而且前期下的速度太快了,从技术也有要求(调整)."
她并表示,目前政策面的预期仍较稳定,现券收益率的反弹料并不代表本轮回暖走势的终结,近期或仍以震荡为主.
剩馀期限约近10年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.8300%/3.7950%,上日尾盘为3.7650%/3.7300%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.6085 4.0030
上日 3.0756 3.4120
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7302/3.6602
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2384/3.1684
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.9454/3.8643 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。