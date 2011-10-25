〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

印度央行周二上调利率,为2010年初以来第13次上调,但表示可能推迟进一步加息,因预期12月起高通胀将下滑.印度央行将回购利率INREPO=ECI调升25个基点至8.50%,与上周路透调查预期相符.[ID:nCT0410212]

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,疲弱的房屋市场继续严重妨碍美国经济复苏,美联储可能采取更多措施压低抵押贷款利率来支持房市.[ID:nCN1172076]

中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.[ID:nCN1172258]

周二公布的会议记录显示,两位韩国央行政策委员在9月8日的会议上投票支持升息,警告说通胀可能会在更长时期内持于高水准.记录显示,包括总裁金仲秀在内的其他四名委员则投票赞成维持利率在3.25%不变,指因发达经济体和全球金融市场的不确定性升高.[ID:nCN1173486]

澳洲央行副总裁巴泰利诺周二表示,如果即将公布的数据证实通胀温和,或有以货币政策支撑需求的空间.但他亦指出,近期国内经济面消息好于预期.[ID:nCN1172168]

泰国央行总裁张旭州周二表示,该行正与美国、英国及欧洲当局进行会谈,以期为受到严重水患影响的外国企业提供泰铢融资.他同时指出,该行目前毋需召开紧急会议审视利率水准.[ID:nCN1173192]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率11.50% 2011年10月19日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点

附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)