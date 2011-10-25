〔欧洲金融〕欧洲央行官员斯麦吉称:EFSF的扩容幅度应与风险成比例

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福10月25日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉周二称:
* 债务重组会带来很大的财富效应,对经济、社会和民主体制有直接影响
* 各国财政部门有责任确保银行体系资本充足
* EFSF的扩容幅度应与可能面临的系统性风险成比例
* 银行业需要可靠的支持措施,助其迅速消化潜在损失
* 如果欧元区未达成可信的危机解决方案,所有区内国家都会受到严重影响.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选