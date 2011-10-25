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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 16:54 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行官员斯麦吉称:EFSF的扩容幅度应与风险成比例

路透法兰克福10月25日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉周二称:

* 债务重组会带来很大的财富效应,对经济、社会和民主体制有直接影响

* 各国财政部门有责任确保银行体系资本充足

* EFSF的扩容幅度应与可能面临的系统性风险成比例

* 银行业需要可靠的支持措施,助其迅速消化潜在损失

* 如果欧元区未达成可信的危机解决方案,所有区内国家都会受到严重影响.(完)

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