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债券 | 2011年 10月 25日 星期二 16:42 BJT

〔表格〕英国9月抵押贷款批准宗数较去年同期增加7.7%--BBA

路透伦敦10月25日电---英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示,9月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加7.7%.

9月 8月 2010年9月

经季节调整净抵押贷款 +0.761 +0.799 +0.969

(单位10亿英镑)

9月 8月 2010年9月

各类贷款批准数

购房 33,130 35,069 30,770

再抵押 24,498 26,643 24,481

其他担保贷款 15,014 15,870 17,565 (完)

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--编译 洪曦;审校 李爽

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