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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 16:40 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,但需求忧虑令市场承压

路透东京10月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二小幅上涨,此前上海期胶触及涨停.不过欧洲经济忧虑和泰国洪水正在为需求前景蒙上阴影.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨0.9%,或2.7日圆,报每公斤297.8日圆,此前触及盘中高位301.5日圆.4月合约将在周三登场.

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