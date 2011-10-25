〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,但需求忧虑令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二小幅上涨,此前上海期胶触及涨停.不过欧洲经济忧虑和泰国洪水正在为需求前景蒙上阴影.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨0.9%,或2.7日圆,报每公斤297.8日圆,此前触及盘中高位301.5日圆.4月合约将在周三登场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。