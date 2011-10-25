版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 17:01 BJT

《外汇动态》建议卖出欧元兑英镑两个月波动率--花旗外汇分析师

0844GMT---花旗(CitiFX)外汇策略师Valentin Marinov在报告中称,鉴于欧元兑英镑年底前很可能介于0.85-0.895英镑交投,建议卖出欧元兑英镑的两个月波动率.

他称,有关欧债危机的忧虑或将被英国银行业曝险和疲弱的经济基本面抵消.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐