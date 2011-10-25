《外汇动态》建议卖出欧元兑英镑两个月波动率--花旗外汇分析师

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0844GMT---花旗(CitiFX)外汇策略师Valentin Marinov在报告中称,鉴于欧元兑英镑年底前很可能介于0.85-0.895英镑交投,建议卖出欧元兑英镑的两个月波动率.
他称,有关欧债危机的忧虑或将被英国银行业曝险和疲弱的经济基本面抵消.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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