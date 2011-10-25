《外汇动态》建议卖出欧元兑英镑两个月波动率--花旗外汇分析师

0844GMT---花旗(CitiFX)外汇策略师Valentin Marinov在报告中称,鉴于欧元兑英镑年底前很可能介于0.85-0.895英镑交投,建议卖出欧元兑英镑的两个月波动率.

他称,有关欧债危机的忧虑或将被英国银行业曝险和疲弱的经济基本面抵消.(完)