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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 17:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元小升,但周三欧盟峰会前的谨慎氛围限制升幅

路透首尔10月25日电---韩元兑美元周二稍稍走坚,因欧债领导人接近就债务危机解决方案达成全方位协议的期望上升.不过在周三欧盟峰会前市场仍存谨慎氛围,令韩元涨幅受限.

韩元兑美元KRW=周二当地市场尾盘报1,129.0,周一市场收盘价为1,134.4.

韩元盘中高点在1,124.5,为五周最高水准,因受到月末出口商需求的强力提振.不过随後遭遇稳定的获利了结抛压,被迫回吐部分涨幅.

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