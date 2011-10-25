〔韩国汇市〕韩元小升,但周三欧盟峰会前的谨慎氛围限制升幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---韩元兑美元周二稍稍走坚,因欧债领导人接近就债务危机解决方案达成全方位协议的期望上升.不过在周三欧盟峰会前市场仍存谨慎氛围,令韩元涨幅受限.
韩元兑美元KRW=周二当地市场尾盘报1,129.0,周一市场收盘价为1,134.4.
韩元盘中高点在1,124.5,为五周最高水准,因受到月末出口商需求的强力提振.不过随後遭遇稳定的获利了结抛压,被迫回吐部分涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。