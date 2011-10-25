《Russell专栏》泰国洪灾肆虐,英拉政府大米补贴政策的调整日期或推後

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋

路透新加坡10月25日电---东南亚地区严重的洪灾产生了一个令人意想不到的结果:推迟了泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)大米政策的可能调整日期.

虽说该地区大米产量的损失对几乎任何一方来说都是坏消息,不过目前来看,这却意味着泰国国库将节省下新政府慷慨补贴政策中的一大部分成本.

英拉此前承诺,政府将以每吨15,000泰铢(486美元)的价格从农民那里收购稻米,这助她赢得了今年7月的大选.

但这又是一个最终将令政府付出高昂代价的承诺,因为指望价格上涨的部分转嫁给买家明显是不现实的.

全球逾一半的人口以大米为主食,而泰国是全球最大的稻米出口国.有鉴于此,大米涨价的可能性永远是存在的,因进口国除了继续购买泰国大米外或别无选择.

不过这也或将置泰国大米于最後购买之列的境地,因进口国首先会从其它国家国家购买更便宜的大米.

若果真如此,泰国每年1千万吨的大米出口量将会下滑,这将迫使英拉政府收储更多的大米,直至其无法承担收储成本,并最终按照国际市场价格卖出.

在这时,政府将不得不从预算中补贴15,000泰铢收购价和出口价格之间的差价,或者是被迫削减大米补贴.

**形势转变**

不过目前来说所有的这一切都是悬而未决的问题,因为此次洪灾使稻米作物受灾并抬高了价格,那些手中仍有大米的泰国农民将有可能获得15,000泰铢左右的价格.

泰国100%B级大米RI-THWHB-P1在10月19日的最後定盘价为每吨615美元,距离10月5日创下的每吨650美元的纪录高位不远,当时洪灾的威胁已经愈发清晰.

泰国大米价格自4月创下的年内低点每吨470美元已飙升了38%.

这个涨幅大致相当于芝加哥期货交易所(CBOT)的上市大米价格.自3月创下的年内低点,至周二CBOT大米价格已飙升35%至每英担17.165美元.

这是因为诸如中国等亚洲买家转向购买美国大米,以替代受洪灾影响的东南亚大米.

泰国大米出口商协会预计,今年该国大米出口量可能下降30%,至700-750万吨,其中有洪灾的原因,也有补贴计划使泰国稻米价格归于印度、越南等国大米价格的原因.

不过还有一个问题,那就是随着市场供给的趋紧,进口国能在多长时间里不购买泰国大米.

越南将2011年大米出口量预估从750万吨稍稍调降至约700万吨,而由于种植面积下降,未来几个月南美的大米出口量也将下降.

尽管印度重返大米出口市场,但未来12个月大米的潜在需求将高于供给,尤其是东南亚地区的洪灾持续时间拉长并影响到下一种植季节的话.

这意味着一直到2012年,大米价格可能会保持在当前的高位,到东南亚地区稻米种植恢复正常後情况或才有可能发生变化.

若种植恢复正常,泰国将有能力再度加大出口,年出口量最多或达到1,200万吨.

不过到那时问题将变成,政府是否会继续以出口减少的代价来向农民提供补贴,还是会冒着失去一部分支持的风险来修改补贴计划.(完)