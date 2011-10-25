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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 17:26 BJT

《外汇动态》欧元/美元一个月期隐含波动率微降,因现汇持稳

0904GMT---欧元/美元一个月期隐含波动率EUR1MO=从周一的15.5%微降至15.3%,因现汇持于六周高位附近,市场对周三欧盟峰会上决策者是否能取得进展持谨慎乐观的态度.

一个月欧元/美元期权的风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报3.3%,偏向欧元卖权.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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