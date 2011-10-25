〔路透调查〕韩国第三季GDP较前季增幅料放缓,因净出口贡献下降

* 事项:韩国7-9月国内生产总值(GDP)初值

* 时间:10月26日(周三)2300GMT

* 路透调查预估(增长百分比):

预估中值 预估区间 受访机构 前值

0.6(较上季) 0.4-1.1 16家 0.9

3.5(较上年同期) 3.2-4.3 19家 3.4

注:均为实质GDP,较上季成长率为经季节调整.

观察重点:

--第三季GDP成长率或连续第二季减缓,因净出口贡献下降,但还会保持成长势头,因内需虽不强劲,但也算具有韧性.

--预估中值为较前季成长0.6%,接近于韩国过去两年0.2-3.4%成长率区间的底端.

--韩国经济前景还存在不确定性,因美国经济增长势头不稳,且许多人认为中国经济也失去动能.

--分析师称,除非全球都滑入衰退,否则韩国经济仍能避开季度经济萎缩,得益于韩元KRW=汇率较低且该国的出口市场较分散.

--路透上周公布的路透调查显示,分析师将2012年韩国经济成长预估由三个月前预期的4.7%调降至4.0%,同时也调降今年的成长预估.

分析师称,经济成长减缓和欧元区债务危机的不确定性,将促使韩国央行至少在未来一年都将维持政策利率稳定,即便通胀率较高.

--韩国央行总裁金仲秀承诺,将继续使政策偏向于对抗通胀,但投资者对此持怀疑态度.

市场影响:

--若第三季经济成长较预期疲弱,可能会提升利率按兵不动甚或降息的可能性,从而对公债价格带来一些支撑,但影响可能有限,因中国近期公布的经济指标表现强韧,表明韩国经济不会疲弱到短期内需要降息的程度.

--若成长率强于预期,可能会提振股市和韩元,但对债券价格的影响或有限,因为欧元区债务危机前景依然不确定,而韩国之前强劲的经济增长或不足以促使韩国央行恢复紧缩路径.