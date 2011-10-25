〔泰国金融〕内阁编列106亿美元预算资金用于水患灾後重建(更新版)

(新增预算资金内容)

路透曼谷10月25日电---泰国财长周二表示,内阁已编列3,250亿泰铢(106亿美元)的预算资金,用于帮助在洪灾後开展重建.

财长Thirachai Phuvanatnaranubala告诉记者,这其中650亿泰铢将是针对大型企业,1,700亿泰铢是针对中小企业,馀下部分将用在受洪灾影响的小型商家及个人身上.

他并称,多数资金将来自商业银行和国有银行的贷款,日本国际协力银行将提供500亿泰铢的贷款.

泰国央行总裁张旭州表示,正与美国、英国及欧洲当局商议,如何为受到洪灾影响的外国企业提供泰铢融资.

张旭州向记者表示,"我们正与其他三国进行会谈.即美国、英国及德国."

泰国政府已宣布全国21个省份在10月27-31日放假,以帮助应对洪水,其中包括曼谷在内.

张旭州称,央行今日稍晚将与商业银行讨论,放假措施会对其有何影响.

他并表示,央行目前无需召开紧急的利率评估会议,并称当前3.50%的指标利率接近正常水平.

"我们需要时间评估,这样实施的政策才不会扰乱市场."张旭州称.(完)