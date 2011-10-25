〔路透基点〕中国万达广场投资6.4亿元人民币贷款完成签约--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国万达广场投资6.4亿元人民币的四年期贷款案于9月28日签约.

中国农业银行苏州分行是委托主办行,认贷规模为4亿元人民币,中国银行苏州分行是参贷行,认贷2.4亿元人民币.一位消息人士称,此次贷款规模已从最初6.5亿元的目标下调.

一位消息人士称,本次贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,贷款宽限期为一年,之後分三年非等额偿还.

资金用于万达广场在江苏的商业地产项目.

一位银行业消息人士称,万达广场投资正在寻求多笔贷款以扩大万达广场在江苏的版图.

万达广场投资是大连万达集团的子公司.根据公司网站介绍,该集团在中国运营33处商业城市综合体,并计划在2012年将数目扩大到70处.

上月开业的镇江万达广场是江苏项目中最新完成的一个。位于江苏太仓的万达广场项目亦在建设中.(完)