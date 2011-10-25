〔中国金融〕银监会明确商业银行发行小微企业专项金融债条件

路透北京10月25日电---中国银监会进一步明确商业银行发行小型微型企业专项金融债条件,除需满足金融债发行相关法律法规及审慎性监管要求外,对于小微企业贷款达到目标的商业银行,可申请发行专项金融债.

银监会周二发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知,要求商业银行努力实现小型微型企业贷款增速不低于全部贷款平均增速,增量高于上年同期水平,并重点加大对单户授信总额500万元人民币(含)以下小型微型企业的信贷支持.

而获准发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行,该债项所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除,并以书面形式报送监管部门.

同时,通知进一步细化小型微型企业金融服务机构的准入标准.要求各银监局在综合评估银行风险管控水平等基础上,对小型微型企业客户比例和最近六个月月末平均授信馀额比例达到一定标准的商业银行,允许其批量筹建同城支行,两次批量申请时间间隔不得少于六个月.

此外,银监会还明确小型微型企业贷款风险权重的计算原则.根据《商业银行资本管理办法》相关规定,在权重法下适用75%的优惠风险权重,在内部评级法下比照零售贷款适用优惠的资本监管要求.

通知还规范商业银行小型微型企业贷款收费问题,除银团贷款外,商业银行不得对小型微型企业贷款收取承诺费、资金管理费,严格限制对小型微型企业收取财务顾问费、咨询费等费用.

截至2011年8月末,全国小企业贷款投放继续实现"两个不低于"目标,银行业金融机构小企业贷款馀额达到10万亿元,占企业贷款馀额的29.3%,占全部贷款馀额的18.4%.小企业贷款馀额较去年同期增长25.1%,比全部贷款平均增速高8.7个百分点.

同期,全国个人经营性贷款馀额4.6万亿元,比年初增长21.2%.个人经营性贷款在全部贷款中的占比也持续提升,从去年末的7.8%上升到今年8月末的8.8%.综合小企业贷款和个人经营性贷款来看,小型微型企业信贷馀额已占全部贷款馀额的27.2%.(完)

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