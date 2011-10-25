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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 18:30 BJT

〔韩国企业〕现代炼油选择花旗和美银美林参与20亿美元IPO的承销--消息

路透首尔10月25日电---消息人士周二称,韩国现代炼油(Hyundai Oilbank)已选择花旗(C.N)和美银-美林(BAC.N)加入其最高可达20亿美元的首次公开发行(IPO)的承销工作.该项IPO料将在5月或6月展开.

消息人士还表示,友利投资证券(005940.KS)被选为主承销商.大宇证券(006800.KS)、Hana Daetoo Securities和Shinhan Investment担任联席承销商.

全球最大造船厂--韩国现代重工(009540.KS)拥有现代炼油91.1%的股份,将控制此次IPO的进程.

尽管IPO规模尚未最终确定,现代重工高层表示,将与银行讨论包括提交监管文件的时间安排等一些细节.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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