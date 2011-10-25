〔韩国企业〕现代炼油选择花旗和美银美林参与20亿美元IPO的承销--消息

路透首尔10月25日电---消息人士周二称,韩国现代炼油(Hyundai Oilbank)已选择花旗(C.N)和美银-美林(BAC.N)加入其最高可达20亿美元的首次公开发行(IPO)的承销工作.该项IPO料将在5月或6月展开.