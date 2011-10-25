〔韩国企业〕现代炼油选择花旗和美银美林参与20亿美元IPO的承销--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月25日电---消息人士周二称,韩国现代炼油(Hyundai Oilbank)已选择花旗(C.N)和美银-美林(BAC.N)加入其最高可达20亿美元的首次公开发行(IPO)的承销工作.该项IPO料将在5月或6月展开.
消息人士还表示,友利投资证券(005940.KS)被选为主承销商.大宇证券(006800.KS)、Hana Daetoo Securities和Shinhan Investment担任联席承销商.
全球最大造船厂--韩国现代重工(009540.KS)拥有现代炼油91.1%的股份,将控制此次IPO的进程.
尽管IPO规模尚未最终确定,现代重工高层表示,将与银行讨论包括提交监管文件的时间安排等一些细节.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。