修正:〔欧元债市〕西班牙短债标售收益率跳升,欧盟峰会在即凸显市场压力

(更正:译文有误,第二段应为21亿"欧元"六个月期券,非"欧元区"六个月期券)

路透马德里10月25日电---周二的标债结果显示,西班牙短期债务成本升至2008年以来最高,反映出周三欧盟应对债务危机的峰会举行前,欧元区二线国家面临的市场压力犹存.

西班牙财政部标售13.9亿欧元(19亿美元)的三个月期债券和21亿欧元六个月期券,触及25-35亿欧元的发债目标上限.

但得标收益率却较上个月的前次标售高出逾0.5个百分点.

"从当前情况看,标售结果不错,但很多方面将取决于明天的峰会,"马德里一位债券交易员表示.

三个月期债平均得标收益率(殖利率)为2.292%,上个月标售时为1.692%;六个月期债得标收益率为3.302%,上月为2.665%.两个券种的收益率与各自二级市场的交易价格大致相当.(完)