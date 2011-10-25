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公司新闻(中文) | 2011年 10月 25日 星期二 18:05 BJT

〔日本个股〕本田暂停在马来西亚汽车生产,因来自泰国的部件供应中断

路透东京10月25日电---日本本田汽车(7267.T)周二称,其已暂停马来西亚工厂的汽车生产,因来自泰国的部件供应中断.(完)

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