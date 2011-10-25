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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 17:54 BJT

〔中港股市〕受资源股提振双双上涨,港股在欧洲峰会召开前成交量偏低

* 恒指升1.1%,沪综指上扬1.7%

* 尾盘急涨帮助恒指突破阻力位,但成交量较低

* 交易商:窝轮(认股证)成交高涨凸显香港股市波动

* 中国铝业H股停牌,涉嫌提前泄露业绩

路透香港10月25日电---香港股市周二上涨1.1%,受资源相关类股走强提振,不过在第三季企业财报公布之前,成交量仍偏低.

尾盘一波急拉帮助恒生指数.HSI收在18,968.2点,为窄幅波动区间的上端.恒指亦突破10月17日高位约18,908点,该水准中一直形成强劲阻力.

周二窄幅波动和较低成交量,显示周三欧洲峰会召开前投资人对买盘态度谨慎.

如果欧债问题获得周全对策,可能刺激风险资产新买气.

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