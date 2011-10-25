〔中港股市〕受资源股提振双双上涨,港股在欧洲峰会召开前成交量偏低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指升1.1%,沪综指上扬1.7%
* 尾盘急涨帮助恒指突破阻力位,但成交量较低
* 交易商:窝轮(认股证)成交高涨凸显香港股市波动
* 中国铝业H股停牌,涉嫌提前泄露业绩
路透香港10月25日电---香港股市周二上涨1.1%,受资源相关类股走强提振,不过在第三季企业财报公布之前,成交量仍偏低.
尾盘一波急拉帮助恒生指数.HSI收在18,968.2点,为窄幅波动区间的上端.恒指亦突破10月17日高位约18,908点,该水准中一直形成强劲阻力.
周二窄幅波动和较低成交量,显示周三欧洲峰会召开前投资人对买盘态度谨慎.
如果欧债问题获得周全对策,可能刺激风险资产新买气.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。