〔伦敦美债〕公债期货下跌,关注股市走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦10月25日电---美国公债期货在欧洲交易时段下滑,此前风险偏好改善打压公债价格跌破市场密切关注水准,从而加大卖压.股市表现料将推动债市走势.
欧洲核心国家公债价格在周三欧盟峰会前下跌.
美国公债期货TYv1跌5/32至128-06/32,美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR升破2.25%,引发新一轮卖盘.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。