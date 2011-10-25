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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 18:07 BJT

〔伦敦美债〕公债期货下跌,关注股市走势

路透伦敦10月25日电---美国公债期货在欧洲交易时段下滑,此前风险偏好改善打压公债价格跌破市场密切关注水准,从而加大卖压.股市表现料将推动债市走势.

欧洲核心国家公债价格在周三欧盟峰会前下跌.

美国公债期货TYv1跌5/32至128-06/32,美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR升破2.25%,引发新一轮卖盘.

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