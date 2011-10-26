(重温稿)〔台湾货币市场〕短率勉力持稳,月底资金需求高峰渐近银行操作偏保守

* 短率勉力持稳

* 月底渐近短率有趋升压力

记者 高洁如

路透台北10月25日电---台湾银行间短期利率周二勉力持稳,但月底脚步渐近之下,银行操作心态明显保守,短率已有趋升的压力.

银行资金调度人士表示,今日央行存单到期少,央行也同步大幅降低了代收隔夜资金的目标.此外也有听闻一些大型银行积数不够,且临月底企业支出高峰,让市场多馀资金难觅.

"早上找钱的很多.可能积数不够,存款又走了,"一大型银行资金调度人士表示.不过,资金调度人士也说,可能是月底近了让银行操作心态偏向保守,午後经过一番调整之後,不排除还有机会有多馀资金可能释出.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.395%,上日在0.396%;区间为0.297-0.75%,上日在0.297-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.81%,上日在0.394-0.80%.

**短票利率持平**

票券商方面,由于今日市场资金明显趋少,且大型银行未开门买票之下,票券商只得拉高短票库存,并且提高拆款馀额因应.

因此,大型票券商交易员说,短票利率虽未明显走高,不过拆款方面也只能迁就银行开出的较高利率,今日的拆款利率约略较上日增加1-2基点.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.86-0.87%,大致同上日.

台湾央行今日存单到期金额148亿,存单发行馀额391亿台币存单,发行馀额增加243亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为4,564.5亿台币,接下来依序分别为周三1,374.5亿,周四503亿以及周五1,022亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负67亿台币,累计超额准备为1,673亿台币,加计前期1%的超额准备为2,797亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平.今日有大型寿险因资金需求而从场上抽钱,加上投信端余钱不多,令整体资金状况偏紧,资金调度颇有难度.

资金调度人士指出,这两天感受到资金状况不如此前宽松,投信申购款流入减少,而寿险端则是有多有缺,造成各家机构资金分配不均.另外,于承作跨月交易时,投信及寿险毫不放弃拉抬利率的机会,使得市场成交利率略显散乱.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.

根据交易商统计,本周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.他们表示,因金额不大且成交分散,料对市况影响有限.(完)