〔中国金融〕9月末银行业总资产105.72万亿元,环比继续增长--银监会

7月末中国银行业总资产和总负债环比一度双双下降,该种情况非常少见,特别是其中的总资产环比减少近万亿元.

刊登在银监会网站的数据并显示,截至9月末,银行业总负债达98.97万亿元,同比增长16.1%.其中大型商业银行总资产和总负债馀额各为50.51万亿元和47.32万亿元,分别占总量的47.78%和47.81%.(完)