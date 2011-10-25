〔中国金融〕9月末银行业总资产105.72万亿元,环比继续增长--银监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月25日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,银行业金融机构资产总额为105.72万亿元人民币,同比增长16.6%.较8月环比亦继续增长.
7月末中国银行业总资产和总负债环比一度双双下降,该种情况非常少见,特别是其中的总资产环比减少近万亿元.
刊登在银监会网站的数据并显示,截至9月末,银行业总负债达98.97万亿元,同比增长16.1%.其中大型商业银行总资产和总负债馀额各为50.51万亿元和47.32万亿元,分别占总量的47.78%和47.81%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。