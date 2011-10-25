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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕10月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 291.3 16 -- --

11月 290.8 12 -- 1

12月 292.0 62 286.4 31

1月 294.2 165 288.9 36

2月 295.8 416 290.2 145

3月 297.8 8287 292.0 955

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦; 审校 田建华

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