〔香港个股〕保利协鑫进军太阳能系统集成领域,上游优势助拓下游市场

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月25日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)周二称,成立太阳能电力系统集成(太仓)有限公司,正式进军太阳能系统集成领域.
其新闻稿称,保利协鑫将从一个传统电力和硅材料供货商,向全球领先的光伏系统集成解决方案专业公司转型;将联合中国和欧美银行等各大金融机构,并积极与各大设备、系统提供商合作,打造全球光伏"航母品牌".
保利协鑫执行总裁舒桦在接受路透电话查询时表示,"其实我们已经在做了,也有了一定的成果.用我们的前端优势、设计能力、开发和市场来提供太阳能系统、发电站的整体解决方案."
进入2011年以来,受累于主要光伏市场补贴政策调整,需求增长放缓令光伏产业链库存升至历史高位,价格也大幅下滑,已伤及众多光伏企业利润,但保利协鑫得益于其技术和规模优势,仍保持着较高的利润率.
新闻稿并称,将通过加强科技研发,生产出更多新型产品;通过与金融机构的合作,拓展更多的金融产品;积极为电站投资商降低投资成本.
"优势不仅仅是低成本,更重要的是提供一个高品质、高效率的太阳能发电站的系统解决方案,使得整个产业链在低成本、高品质、高效率的模式上去推动."舒桦并补充说,该业务具体的目标和数字将在董事会制定明年目标後另行公布.
系统集成是光伏产业链中靠近下游的一个环节.保利协鑫是全球最大的上游原料--多晶硅生产商之一,年产能在2011年底将达4.6万吨;多晶硅铸锭後切割为硅片,这一环节上保利协鑫的产能在今年7月底时已达6.5GW(吉瓦).
硅片将被制成电池片、并组装为电池板,再由系统集成商应用到光伏电站项目.在这些环节中,无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等大厂均有较强实力和丰富经验.
保利协鑫周二收盘大涨2.29%,今年以来该股则累计走低22%;香港恒生指数.HSI收涨1.05%.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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