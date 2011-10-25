〔香港个股〕保利协鑫进军太阳能系统集成领域,上游优势助拓下游市场

路透北京10月25日电---中国最大的多晶硅生产商--保利协鑫(3800.HK)周二称,成立太阳能电力系统集成(太仓)有限公司,正式进军太阳能系统集成领域.

其新闻稿称,保利协鑫将从一个传统电力和硅材料供货商,向全球领先的光伏系统集成解决方案专业公司转型;将联合中国和欧美银行等各大金融机构,并积极与各大设备、系统提供商合作,打造全球光伏"航母品牌".

保利协鑫执行总裁舒桦在接受路透电话查询时表示,"其实我们已经在做了,也有了一定的成果.用我们的前端优势、设计能力、开发和市场来提供太阳能系统、发电站的整体解决方案."

进入2011年以来,受累于主要光伏市场补贴政策调整,需求增长放缓令光伏产业链库存升至历史高位,价格也大幅下滑,已伤及众多光伏企业利润,但保利协鑫得益于其技术和规模优势,仍保持着较高的利润率.

新闻稿并称,将通过加强科技研发,生产出更多新型产品;通过与金融机构的合作,拓展更多的金融产品;积极为电站投资商降低投资成本.

"优势不仅仅是低成本,更重要的是提供一个高品质、高效率的太阳能发电站的系统解决方案,使得整个产业链在低成本、高品质、高效率的模式上去推动."舒桦并补充说,该业务具体的目标和数字将在董事会制定明年目标後另行公布.

系统集成是光伏产业链中靠近下游的一个环节.保利协鑫是全球最大的上游原料--多晶硅生产商之一,年产能在2011年底将达4.6万吨;多晶硅铸锭後切割为硅片,这一环节上保利协鑫的产能在今年7月底时已达6.5GW(吉瓦).

硅片将被制成电池片、并组装为电池板,再由系统集成商应用到光伏电站项目.在这些环节中,无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等大厂均有较强实力和丰富经验.

保利协鑫周二收盘大涨2.29%,今年以来该股则累计走低22%;香港恒生指数.HSI收涨1.05%.(完)