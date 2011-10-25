〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近四周高位,因寄望欧债危机化解计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达10月25日电---马来西亚棕榈油期货周二升至近一个月高位，受出口数据和产量降低的预期提振,对可能出台欧债危机化解计划的乐观情绪亦提供支撑.
有关欧盟领导人应对欧债危机进展情况的不确定性,令许多市场周二陷于窄幅区间交投.
指标1月棕榈油期约FCPOc3上涨2.1%,至2,951马币(林吉特)(941美元),创9月26日以来的最高.
1月合约成交量为14,264口,周一为12,213口.
CIMB分析师在报告中称,"鉴于中国、印度和印尼收入水平上升且人口增长,我们仍然看多食用油需求."
"不过,若发达经济体经济增长放缓,则可能打压亚洲经济体成长,拉低中低收入群体的收入水平增速.这或将抑制食用油需求的增长前景."(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。