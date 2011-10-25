(重温稿)〔路透专访〕复星国际将关注欧美奢侈品和医疗等消费领域投资机会--CEO

* 预计部分欧美消费类企业估值将在三到四年内下跌

* 重点关注奢侈品、医疗服务及互联网类等消费领域投资机会

* 资源类项目处于价格高位,将待"低潮期"出手

作者 苏丹/林琦

路透北京10月25日电---欧债危机有"危"也有"机".中国最大综合类民营企业集团--复星国际(0656.HK)表示,预计未来三到四年,部分欧美消费类企业估值下跌的可能性非常大,公司将重点关注该区域奢侈品、医疗服务及互联网类等消费领域的投资机会.

该公司首席执行官(CEO)梁信军周二在接受路透专访时认为,以欧洲和美国为主要市场的消费类企业将在未来三、四年面临"成长的烦恼",即维持存量和寻找增量的双重挑战,而中国庞大的内需或是此类国际企业启动下一轮增长的新引擎.

"欧洲的私人消费问题一点都不比美国好到哪里去,这里面就带来一个系统性的机会."他称,"对资本市场而言,一旦一个企业失去增长,估值马上就会下来."

从希腊蔓延开来的欧债危机,已经演化为新一轮波及欧洲银行系统的金融风险,在逐步推高企业融资成本的同时,亦对当地企业和消费者支出形成打击.

在"中国动力嫁接全球资源"策略下,复星将把"受欧美市场增量影响,估值处于合理状况的领先企业"作为海外投资标的,并协助其发力中国市场.具体方式则以参股与合资为主.

"我们找的都是强势企业,不喜欢找弱势.所以没必要保持控股地位."不过梁信军未透露具体的关注公司名单,他仅称,"我只看喜欢的那几个企业估值会下来几成,到合理就可以了."

尽管法国LVMH(LVMH.PA)、英国巴宝莉(Burberry)(BRBY.L)等奢侈品集团近期纷纷报出喜人业绩,不过Starmine数据显示,第二季以来,这些奢侈品公司的动态市盈率却在下降,例如巴宝莉由第二季高点的25倍左右下降至19倍.

今年5月,复星国际宣布与其关联企业共同出资近8,500万欧元,认购希腊珠宝商Folli Follie(HDFr.AT)定向增发的股份,占其扩大後股本9.5%;去年复星并参股法国度假村经营者--地中海俱乐部CMIP.PA.其中,希腊Folli Follie上半年已实现14.4%的利润增长,法国地中海俱乐部同期利润则接近翻番.

**资源类投资期待"低潮期"**

资源类项目是复星海外投资的另外一块重头戏,也是近年来中国企业"走出去"的主要目标之一.但梁信军认为,目前全球石油和煤矿等主要大宗商品项目价格仍居高位,铁、铜、铅、锌矿的估值均未到低点,公司更期待市场低潮期出手收购.

"在高潮的时候准备好钱,在低潮的时候就有能力去买了."他称.

目前复星的主要相关业务板块包括:以铁矿石开采为主业的海南矿业,中型钢铁企业南钢股份(600282.SS)、与山西焦煤集团合资的山焦五麟以及今年3月参股的加拿大金堆城西色公司等.

而对于目前市场关注的复星医药(600196.SS)登陆H股及海南矿业分拆A股上市的消息,梁信军回应称,两个项目均已向证监会提交申请,虽通过时间仍难预计,但"不一定要等到明年".

他并指出,目前公司医药板块的海外投资方向将会同时关注仿制药和创新药类企业,并重点留意肝病、血液病、妇科病及糖尿病等病种.

复星医药是复星国际旗下负责医药投资的子公司,近年来整合动作频频,除投资中国最大药品分销商国药控股(1099.HK)外,今年8月亦投资在美上市的先声药业SCR.N逾5%股权.[ID:nCN1931839]

成立近20年的复星以医药产业起家,之後透过并购,逐步拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业.目前复星旗下拥有多家上市公司,例如复星医药、国药控股、南钢股份、豫园商城(600655.SS)等.(完)