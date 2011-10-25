〔中国经济〕稳定物价仍是首要任务,适时进行政策预调和微调--总理

路透上海10月25日电---中国国务院总理温家宝周二称,仍要把稳定物价总水平作为首要任务,更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

中央人民广播电台引述温家宝在天津考察时指出,要正确认识当前经济形势,准确判断经济走势出现的趋势性变化,把握好宏观调控的力度,方向和节奏,继续搞好物价调控,稳定通胀预期.

他并表示,要保持货币信贷总量的合理增长.信贷政策要与产业政策更好结合,做好"有保有压",保证国家重点在建和续建项目的资金需要.(完)