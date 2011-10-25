〔中国经济〕稳物价仍是首要任务,适时适度进行政策预调和微调--总理(更新版)

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* 稳定物价仍是首要任务

* 将适时适度进行政策预调和微调

* 保持信贷总量合理增长

* 保证重点项目资金需要

路透上海10月25日电---中国通胀水平已连续两月自高点回落,不过国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.

中国广播网周二引述温家宝在天津调研时指出,要正确认识当前经济形势,准确判断经济走势出现的趋势性变化,把握好宏观调控的力度,方向和节奏,继续搞好物价调控,稳定通胀预期.

"重点抓好农产品生产特别是农副产品特别是食品供应,加强流通体系建设,加强价格监管."他表示.

温家宝并强调,要保持货币信贷总量的合理增长.信贷政策要与产业政策更好结合,做好"有保有压",保证国家重点在建和续建项目的资金需要.

今年以来,公路等基础设施投融资面临一定问题,资金筹集普遍困难,导致交通固定资产投资增速继续放缓,公路、水运投资"一缓一快".

在对外贸易方面,温家宝称,要保持外贸政策的连续性和稳定性,继续用好出口信用保险、出口退税、出口信贷等行之有效的政策,努力促进对外贸易平稳增长和基本平衡.

本月稍早国家统计局、央行公布了三季度经济及信贷数据.业内人士认为,中国内生动力依然强劲,经济正平稳迈向"软着陆".随着通胀水平降至四个月低位,加之全球经济震荡增加国内经济运行不确定因素,中国宏观政策虽不会轻易全面转向,但有针对性的微调则是题中应有之义.[ID:nCN1157728]

国家发改委副主任彭森表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)涨幅可以控制在5%以下.[ID:nCN1169606] (完)

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