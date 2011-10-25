〔表格〕加拿大8月零售销售较前月增长0.5%,7月修正後为下降0.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月25日电---加拿大统计局周二公布,加拿大8月零售销售较前月增长0.5%,扣除汽车的零售销售增加0.4%.
(百分比变动) 8月 8月 7月(修正值) 7月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +0.5 +3.9 -0.5 -0.6
扣除汽车/零部件 +0.4 +4.0 +0.1 持平
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,8月总体零售销售较上月增长0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)
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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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