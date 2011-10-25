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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 20:38 BJT

〔表格〕加拿大8月零售销售较前月增长0.5%,7月修正後为下降0.5%

路透10月25日电---加拿大统计局周二公布,加拿大8月零售销售较前月增长0.5%,扣除汽车的零售销售增加0.4%.

(百分比变动) 8月 8月 7月(修正值) 7月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +0.5 +3.9 -0.5 -0.6

扣除汽车/零部件 +0.4 +4.0 +0.1 持平

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,8月总体零售销售较上月增长0.3%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)

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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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