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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 20:21 BJT

〔东南亚股市〕在清淡交投中上涨,泰国股市长假期後飙升

路透10月25日电---泰国股市周二在长周末假期後跳涨,市场交投清淡,银行和能源权重股领涨.其它地区股市也在周三欧洲债务危机峰会前小幅上扬.

泰国股市.SETI飙升2.9%,因该股市在周一休市後追赶其它股市的涨势.

菲律宾股市.PSI上涨1%,马来西亚股市.KLSE上涨0.5%,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨0.3%,印尼股市.JKSE上涨0.1%.

所有股市均呈震荡走势,成交量介于各自30日均值的50-80%之间.

总体上外资为净买入,其中印尼股市外资流入2,170万美元,马来西亚股市外资净利入3,760万美元.泰国股市外资净流入1.941亿美元.

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