〔东南亚股市〕在清淡交投中上涨,泰国股市长假期後飙升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月25日电---泰国股市周二在长周末假期後跳涨,市场交投清淡,银行和能源权重股领涨.其它地区股市也在周三欧洲债务危机峰会前小幅上扬.
泰国股市.SETI飙升2.9%,因该股市在周一休市後追赶其它股市的涨势.
菲律宾股市.PSI上涨1%,马来西亚股市.KLSE上涨0.5%,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI上涨0.3%,印尼股市.JKSE上涨0.1%.
所有股市均呈震荡走势,成交量介于各自30日均值的50-80%之间.
总体上外资为净买入,其中印尼股市外资流入2,170万美元,马来西亚股市外资净利入3,760万美元.泰国股市外资净流入1.941亿美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。