〔中港股业绩〕中国铝业第三季净利逊于市场预期,为5.5499亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月25日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季度净利为5.5499亿元人民币,逊于市场预期.
去年同季其录得亏损1.1781亿元人民币.该公司首三季净利为9.6757亿元.
路透综合六名分析师平均预测中国铝业第三季的净利为6.1亿元.
中国铝业对手美国铝业(Alcoa)(AA.N)此前公布的第三季净利逊于市场预期,因经济增长放缓,令汽车、工业产品、建筑和包装行业的铝需求减弱,因此压低铝价.[ID:nCN1144770]
电解铝的需求与经济活动休戚相关,尽管今年以来中国对铝的需求仍然稳健,但能源及原材料等生产成本不断增加,成为铝生产商的一大困扰.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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