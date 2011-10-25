〔中港股业绩〕中国铝业第三季净利逊于市场预期,为5.5499亿元人民币

路透香港10月25日电---中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季度净利为5.5499亿元人民币,逊于市场预期.

去年同季其录得亏损1.1781亿元人民币.该公司首三季净利为9.6757亿元.

路透综合六名分析师平均预测中国铝业第三季的净利为6.1亿元.

中国铝业对手美国铝业(Alcoa)(AA.N)此前公布的第三季净利逊于市场预期,因经济增长放缓,令汽车、工业产品、建筑和包装行业的铝需求减弱,因此压低铝价.[ID:nCN1144770]

电解铝的需求与经济活动休戚相关,尽管今年以来中国对铝的需求仍然稳健,但能源及原材料等生产成本不断增加,成为铝生产商的一大困扰.(完)

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