〔美股业绩〕联合包裹第三季获利高于预期,因利润率得到改善(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 第三季每股盈馀(EPS)为1.06美元,略高于华尔街预估的1.05美元
* 营收为131.7亿美元,符合华尔街预期
路透10月25日电---美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布的季度获利高于预期,因利润率得到改善,尽管经济疲弱拖累国内送货量不振.该公司并确认了2011年创纪录的业绩前景.
联合包裹预计,今年EPS介于4.15-4.40美元的纪录水准,得益于其在全球经济增长放缓之际,其削减成本且运输费上升.
首席执行官Scott Davis在声明中称,"联合包裹获得了又一稳健的季度获利成长,尽管亚洲出口减速,且全球经济环境面临挑战."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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