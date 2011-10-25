〔美股业绩〕联合包裹第三季获利高于预期,因利润率得到改善(更新版)

(新增细节)

* 第三季每股盈馀(EPS)为1.06美元,略高于华尔街预估的1.05美元

* 营收为131.7亿美元,符合华尔街预期

路透10月25日电---美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布的季度获利高于预期,因利润率得到改善,尽管经济疲弱拖累国内送货量不振.该公司并确认了2011年创纪录的业绩前景.

联合包裹预计,今年EPS介于4.15-4.40美元的纪录水准,得益于其在全球经济增长放缓之际,其削减成本且运输费上升.

首席执行官Scott Davis在声明中称,"联合包裹获得了又一稳健的季度获利成长,尽管亚洲出口减速,且全球经济环境面临挑战."