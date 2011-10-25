〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,跨月价差全线上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月25日电---亚洲燃料油市场周二继续攀升,12月/1月和1月/2月跨月价差连续第二日上涨1美元;裂解价差持稳于每桶贴水4.00美元下方,尽管指标原油价格上涨.
12个月远期曲线跨月价差全线上涨,其中12月/1月、1月/2月和2月/3月价差皆较上一交易日上涨1美元,11月/12月价差徘徊在略低于每吨10.00美元水平.
"现推动力作用于12月/1月合约,两周後该合约成为近月合约时,其将升向11月/12月目前的水准,"一交易商称.
12月/1月合约成交量仍然强劲,接近200,000吨.其他合约则清淡得多,不足100,000吨.
11月裂解价差收窄0.02美元,每桶较迪拜原油贴水3.68美元.12月裂解价差走强0.02美元,报每桶较迪拜原油贴水4.25美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 682.30 682.70 682.50 675.75 6.75 1.00
现货380CST燃料油 FO380-SIN 675.75 676.00 675.88 668.85 7.02 1.05
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 691.00 693.00 692.00 687.00 5.00 0.73
380CST船用燃料油升水 15.25 17.00 16.13 18.15 -2.02
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.00 12.50 12.25 11.75 0.50 4.26
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.25 13.50 13.38 12.20 1.18 9.63 (完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。