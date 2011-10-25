〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,裂解价差狂泻至近三年低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月25日电---亚洲石脑油价格周二下跌,尽管布兰特原油走坚,与此同时裂解价差狂跌近48%至接近三年以来的低点,因遭遇打击的石化行业鲜有复苏前景.
石化厂商一直受到中国需求低迷的打压.有关韩国裂解装置考虑削减产量的传言还在持续.由于生产作业经济性更好,韩国裂解装置通常是最後一批削减产量的.
一位北亚的交易员说:"当韩国开始削减产量之际,你就知道市场正在受困于利润率不佳."
汽油裂解价差徘徊在约两个半月低位附近,供给紧张的态势有所缓解.
日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌16美元报每吨867.00美元,创10月5日触及每吨860.50美元以来的最低位.
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌27.25美元,至每吨30.00美元,为2009年1月8日以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.38美元至每桶25.59美元,创下10月11日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 866.50/867.50 883.00 -16.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 93.96/94.06 95.79 -1.78
11月石脑油互换NAF-1M-S 867.50/869.50 882.00 -13.50
12月石脑油互换NAF-2M-S 869.75/871.75 882.00 -11.25
97号现货汽油GL97-SIN 125.75/125.85 125.60 +0.20
95号现货汽油GL95-SIN 121.75/121.85 121.55 +0.25
92号现货汽油GL92-SIN 119.55/119.65 120.00 -0.40 (完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。