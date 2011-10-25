〔国际油市〕亚洲石脑油价格下跌,裂解价差狂泻至近三年低点

路透新加坡10月25日电---亚洲石脑油价格周二下跌,尽管布兰特原油走坚,与此同时裂解价差狂跌近48%至接近三年以来的低点,因遭遇打击的石化行业鲜有复苏前景.

石化厂商一直受到中国需求低迷的打压.有关韩国裂解装置考虑削减产量的传言还在持续.由于生产作业经济性更好,韩国裂解装置通常是最後一批削减产量的.

一位北亚的交易员说:"当韩国开始削减产量之际,你就知道市场正在受困于利润率不佳."

汽油裂解价差徘徊在约两个半月低位附近,供给紧张的态势有所缓解.

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌16美元报每吨867.00美元,创10月5日触及每吨860.50美元以来的最低位.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌27.25美元,至每吨30.00美元,为2009年1月8日以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.38美元至每桶25.59美元,创下10月11日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 866.50/867.50 883.00 -16.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.96/94.06 95.79 -1.78

11月石脑油互换NAF-1M-S 867.50/869.50 882.00 -13.50

12月石脑油互换NAF-2M-S 869.75/871.75 882.00 -11.25

97号现货汽油GL97-SIN 125.75/125.85 125.60 +0.20

95号现货汽油GL95-SIN 121.75/121.85 121.55 +0.25

92号现货汽油GL92-SIN 119.55/119.65 120.00 -0.40 (完)