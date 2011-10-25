〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至每桶18美元上方,因该地区供应紧俏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月25日电---亚洲柴油裂解价差持续向上攀升,较迪拜原油报价升水维持在每桶18美元上方的一个月高位,因该地区供应依然紧俏.
11月柴油较迪拜原油裂解价差上升0.62美元,至每桶18.54美元,含硫0.5%的指标柴油较新加坡报价的现货价差上涨0.16美元至每桶0.63美元.
交易商表示,由于壳牌炼油厂未能满负荷运转,且韩国出口减少,含硫较高的柴油市场趋紧.
11月/12月跨月价差报0.89美元,存储成本每桶约为0.7-0.8美元.交易商将油品存入油轮的动力不大.
11月柴油裂解价差上升0.62美元,至每桶较迪拜原油升水18.54美元.
11月航煤裂解价差上涨0.2美元,至每桶20.62美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.38 127.78 127.58 126.35 1.23 0.97
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.80 126.20 126.00 124.13 1.87 1.51
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.57 126.97 126.77 124.98 1.79 1.43
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.52 127.92 127.72 125.93 1.79 1.42
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.41 123.69 1.72 1.39
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.52 122.84 1.68 1.37(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。