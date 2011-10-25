版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 22:09 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至每桶18美元上方,因该地区供应紧俏

路透新加坡10月25日电---亚洲柴油裂解价差持续向上攀升,较迪拜原油报价升水维持在每桶18美元上方的一个月高位,因该地区供应依然紧俏.

11月柴油较迪拜原油裂解价差上升0.62美元,至每桶18.54美元,含硫0.5%的指标柴油较新加坡报价的现货价差上涨0.16美元至每桶0.63美元.

交易商表示,由于壳牌炼油厂未能满负荷运转,且韩国出口减少,含硫较高的柴油市场趋紧.

11月/12月跨月价差报0.89美元,存储成本每桶约为0.7-0.8美元.交易商将油品存入油轮的动力不大.

11月柴油裂解价差上升0.62美元,至每桶较迪拜原油升水18.54美元.

11月航煤裂解价差上涨0.2美元,至每桶20.62美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.38 127.78 127.58 126.35 1.23 0.97

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.80 126.20 126.00 124.13 1.87 1.51

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.57 126.97 126.77 124.98 1.79 1.43

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.52 127.92 127.72 125.93 1.79 1.42

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.41 123.69 1.72 1.39

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.52 122.84 1.68 1.37(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐