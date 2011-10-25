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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 21:24 BJT

〔美国数据〕10月22日止当周连锁店销售较上年同期增长4.1%--Redbook

路透纽约10月25日电---Redbook Research周二公布的报告显示,10月22日止当周美国连锁店销售较上年同期增长4.1%.

2011年10月迄今连锁店销售较上年同期增长4.5%,较前月下滑0.8%.(完)

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--编译 王洋;审校 王丽鑫

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