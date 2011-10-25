〔美国数据〕10月22日止当周连锁店销售较上年同期增长4.1%--Redbook

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月25日电---Redbook Research周二公布的报告显示,10月22日止当周美国连锁店销售较上年同期增长4.1%.
2011年10月迄今连锁店销售较上年同期增长4.5%,较前月下滑0.8%.(完)
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--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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