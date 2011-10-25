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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 21:49 BJT

〔美国股市〕开低,受欧债危机忧虑和企业财报疲弱拖累

路透纽约10月25日电---美国股市周二开低,此前德国总理梅克尔称欧盟峰会结论草案中,关于呼吁欧洲央行(ECB)继续在二级市场上购买受困国家债券的措辞不为德国接受.[ID:nCN1174164]

一些企业财报疲弱,包括3M(MMM.N)和Netflix(NFLX.O),增添谨慎基调.

道琼工业指数.DJI下降52.72点或0.44%,报11,860.90点;标准普尔500指数.SPX跌8.54点或0.68%,至1,245.65点;Nasdaq指数.IXIC下挫19.19点或0.71%,报2,680.25点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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