〔美国热股〕美国钢铁公司和AK Steel股价下跌,因预期後市低迷

路透10月25日电---美国两大钢铁生产商美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)和AK Steel (AKS.N)周二早盘下跌,因今年馀下时间的行业预期低迷.

美国钢铁公司和AK Steel稍早公布的第三季业绩均优于市场预期,但两家公司季报亦显示第三季业绩较第二季恶化.

美国钢铁公司预期第四季盈利将下跌,因欧洲和北美经济疲软.

AK Steel甚至没有给出第四季财测,称美国经济和其他市场存在不确定性及波动性.

在周二早盘交易中,美国钢铁公司股价下挫6.26%,至23.22美元.AK Steel股价暴跌12.95%,报7.53美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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