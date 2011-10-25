版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.281%,投标倍数为3.64

路透华盛顿10月25日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.281%

中值 0.265%

低值 0.210%

价格/得标

价格 99.938217

高值得标比率 10.48%

投标倍数 3.64

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,005,900

总投标 127,420,445,900

竞争性投标得标 34,801,560,000

非竞争性投标得标 198,445,900

FED附加 1,330,744,800

初级市场交易商投标 92,065,000,000

初级市场交易商得标 18,295,080,000

直接投标 13,798,000,000

直接投标得标 2,855,480,000

间接投标 21,359,000,000

间接投标得标 13,651,000,000

发行细节

发行日 2011/10/31

到期日 2013/10/31

CUSIP码 912828RN2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐