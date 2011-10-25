〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.281%,投标倍数为3.64

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月25日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.281%
中值 0.265%
低值 0.210%
价格/得标
价格 99.938217
高值得标比率 10.48%
投标倍数 3.64
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,005,900
总投标 127,420,445,900
竞争性投标得标 34,801,560,000
非竞争性投标得标 198,445,900
FED附加 1,330,744,800
初级市场交易商投标 92,065,000,000
初级市场交易商得标 18,295,080,000
直接投标 13,798,000,000
直接投标得标 2,855,480,000
间接投标 21,359,000,000
间接投标得标 13,651,000,000
发行细节
发行日 2011/10/31
到期日 2013/10/31
CUSIP码 912828RN2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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