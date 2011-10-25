〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及六周高位後回落,欧盟峰会前市场谨慎

* 欧盟峰会前英镑受风险意愿左右

* 交投清淡,走势受欧元主导

* 英国央行总裁金恩对量化宽松政策的证词对英镑影响不大

路透伦敦10月25日电---英镑兑美元周二从六周高位回落,因投资人对政策制定者是否将大刀阔斧应对欧元区债务危机的疑虑升温,较高风险货币承压.

英镑兑欧元小幅上涨,投资人愈发担心欧元仓位,因对欧盟峰会将提出综合解决方案的乐观预期降温.

欧元兑美元EUR=跌至日低,在美国公布的数据显示10月消费者信心重挫後,经济成长相关货币卖压加重.

英镑兑美元GBP=小跌至1.5970美元,从稍早触及的六周高位1.6040美元回落.交易商报称在100日移动均线切入位1.6043美元阻力位卖压较重.

尽管中东和英国投资人逢低买入英镑,但交易商表示在欧盟峰会前,风险意愿仍脆弱.英镑兑美元支撑位在1.5940,为英镑自1.6618美元高位至10月6日触及的14个月低点1.5270美元跌势的50%回档位.

瑞银汇市策略师Chris Walker表示,"在欧盟峰会前,没有人希望大举建仓,英镑成交颇为淡静,短期内将受风险意愿波动左右."

欧元兑英镑EURGBP=D4报0.8710英镑,陷于近期区间内.交易商称阻力位在0.8730/50英镑至本月高位约0.8800,下跌止损位为0.8660英镑区域.

英国央行总裁金恩周二对国会表示,10月跟进采取量化宽松措施是由于金融市场动荡未平息.[ID:nCN1173020]但讲话对汇市影响不大.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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