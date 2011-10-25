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债券 | 2011年 10月 25日 星期二 23:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.005%,投标倍数为4.51

路透华盛顿10月25日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.005

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.005

价格/得标

价格 99.999597

高值得标比率 63.43%

投标倍数 4.51

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,001,009,000

总投标 135,382,325,900

竞争性投标得标 28,993,964,400

非竞争性投标得标 210,244,600

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/10/27

到期日 2011/11/25

CUSIP码 9127953U3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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