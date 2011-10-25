〔欧元债市〕德债期货攀升,受助于欧盟峰会的不确定性

* 德债期货在震荡交投中攀升,受助于政策的不确定性

* 对意见分歧的欧盟领导人无法拿出积极的危机解决计划的担忧犹存

* 对希腊债务减值仍存在重大分歧,这是影响峰会结果的主要风险

路透伦敦10月25日电---德国公债周二在震荡交投中攀升,因市场担忧意见分歧的欧元区决策者可能无法按计划在周三峰会上就一系列综合性危机解决举措达成一致.

决策者们就峰会结论草案中敦促欧洲银行继续购买公债的一段措辞展开唇枪舌战,且在希腊债务民间债权人应承担债务减值损失方面也存在分歧,这凸显出与会者缺乏共识,可能会削弱危机响应的力度.

原定周三举行的欧盟财长会议被取消是导致市场波动的最新消息.德债攀升,尽管欧盟和欧元区领导人峰会将按计划举行.

德债期货FGBLz1尾盘上扬50个跳动点,报135.27,整日在逾100个跳动点的区间内交投.10年期公债收益率DE10YT=TWEB回落6.5个基点,报2.052%,过去一周陷于1.985-2.25%的区间内.

法国农业信贷银行的策略师Peter Chatwell表示,与周三峰会结果相关的市场进一步不确定性可能将德债收益率再度推升至2%.

主要银行谈判人士周一晚间警告称,任何迫使他们承担更大比例希腊债务损失的决定"将等同于违约",且令欧洲纳税人承担更大的成本.这显示距离达成解决方案还有很长的距离.

峰会前的外围公债交投也震荡,10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB持稳在5.96%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB小跌至5.56%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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